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Технологии

На маркетплейсах начали продавать видеоигры, ввезенные в Россию по параллельному импорту

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Крупнейшие российские маркетплейсы запустили продажу видеоигр для приставок Sony Playstation 4 и 5, а также для ПК, ввезенных по параллельному импорту, пишет ТАСС. На площадках разместили также те игры, официальный релиз которых в России так и не состоялся.

Shutterstock.com

На Wildberries и Ozon появились видеоигры, в частности, Gran Turismo 7 и Ghostwire Tokyo c русскими субтитрами. Другие ретейлеры отмечают, что перестали получать поставки видеоигр и зафиксировали снижение спроса в России.

В пресс-службе Wildberries подтвердили, что продавцы начали параллельный импорт видеоигр: «Наши продавцы ввозят игры по параллельному импорту и реализуют их на Wildberries». Однако в компании не уточнили, из каких стран привозят игры.

Ранее сообщалось, что российский рынок видеогейминга может столкнуться с самым серьезным падением в истории. Индустрия может откатиться в 2000-е по уровню пиратства.

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