На маркетплейсах начали продавать видеоигры, ввезенные в Россию по параллельному импорту

На Wildberries и Ozon появились видеоигры, в частности, Gran Turismo 7 и Ghostwire Tokyo c русскими субтитрами. Другие ретейлеры отмечают, что перестали получать поставки видеоигр и зафиксировали снижение спроса в России.

В пресс-службе Wildberries подтвердили, что продавцы начали параллельный импорт видеоигр: «Наши продавцы ввозят игры по параллельному импорту и реализуют их на Wildberries». Однако в компании не уточнили, из каких стран привозят игры.

Ранее сообщалось, что российский рынок видеогейминга может столкнуться с самым серьезным падением в истории. Индустрия может откатиться в 2000-е по уровню пиратства.