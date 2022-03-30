Российский рынок видеогейминга ждет серьезное падение за всю историю

Гендиректор CarX Technologies Дмитрий Фокин рассказал, что с конца февраля доходы российских игровых компаний снизились на 15-17%. Это связывают с невозможностью оплатить игры на международных маркетплейсах и платформах, среди которых PlayStation Store, Nintendo, Steam, Xbox Store, AppStore и PlayMarket.

«С марта 2022 года издатели Valve, Sony, Microsoft перестали выплачивать вознаграждение в Россию, поэтому мы сейчас физически не получаем примерно половину выручки», — отметил Фокин.

По его словам, часть компаний переберутся за границу, так как не смогут обойти наложенные из‑за санкций ограничения. Фокин считает, что это будет «сильное потрясение, сравнимое с 2008 годом».

Независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко заявил, что на февраль 2022 года около 90% российского рынка видеоигр приходилось на зарубежные платформы. Их уход будет означать, что освободившееся место займут пиратские продукты. По итогам года индустрия может не досчитаться 50-60 млрд рублей выручки.

То есть перейдет к тому, что мы уже переживали 20 лет назад, когда купить официальную версию игры было исключительно сложно. Это будет самое серьезное падение за всю историю сегмента с конца 1990-х», — добавляет он.

Основатель проекта Rawg.io Гаджи Махтиев также придерживается мнения, что российский рынок рискует вернуться в начало 2000-х по уровню пиратства. То же самое прогнозирует представитель облачного сервиса Loudplay.