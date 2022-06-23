Российский аналог App Store хотят предустанавливать на новые устройства

В пояснительной записке говорится, что на создание российского аналога App Store и Google Play не потребуется бюджетных денег, а загружать в него будут программное обеспечение, предварительно одобренное федеральным ведомством.

Такую меру оправдывают санкционным давлением, неопределенностью с поставками оборудования и отключением от ИТ-инфраструктуры. Авторы законопроекта планируют, что российский магазин приложений обеспечит граждан бесперебойным доступом к привычным сервисам.

Напомним, в конце мая в России запустили бета-версия отечественного магазина приложений RuStore. Она доступна для пользователей мобильных устройств под управлением операционной системы Android и на старте насчитывает более 100 приложений — в том числе популярных сервисов и маркетплейсов.