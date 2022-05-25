В России официально запущен магазин приложений RuStore

На старте бета-версии пользователям доступно более 100 приложений, в том числе популярные сервисы VK, «Яндекса» и «Сбера», «Госуслуги», приложения мобильных операторов и российских банков, маркетплейсы, игры. Количество приложений в магазине обещают наращивать ежедневно. Для части разработчиков открыт личный кабинет, который позволяет самостоятельно загружать приложения в RuStore, в ближайшее время доступ к нему дадут всем разработчикам без исключений.

В бета-версию RuStore интегрированы системы безопасности «Лаборатории Касперского» и VK. Решения «Лаборатории Касперского» будут помогать VK модерировать загружаемые приложения — проверять их на отсутствие вредоносного кода. Согласно дорожной карте проекта планируется, что уже летом в RuStore будет интегрирована платформа push-уведомлений, платежная система, а также появятся рейтинги приложений. До конца года будут запущены аналитические и маркетинговые инструменты.

По словам министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, инициатива создания RuStore исходит от бизнеса — и это «самый правильный путь для запуска качественного и безопасного сервиса, удобного и для пользователей, и для разработчиков приложений». Генеральный директор VK Владимир Кириенко отметил, что RuStore — это «полноформатный магазин приложений, в котором будут все самые современные и безопасные сервисы как для пользователей, так и для разработчиков», а также выразил уверенность в том, что магазин приложений будет востребован как у пользователей, так и разработчиков — потому что в нем «есть все, чтобы стать крупнейшим российским магазином приложений».

Загрузить RuStore на смартфон можно на официальной странице магазина.