Рост тарифов на сотовую связь в России не превысит инфляцию. Такое заявление сделал глава Минцифры

«Надо понимать, что Россия остается страной с самыми низкими тарифами. Это во многом связано с высоким уровнем конкуренции <…>. Тарифы не будут расти выше, чем индекс потребительских цен, чем инфляция», — отметил глава министерства.

Вместе с этим Шадаев отметил, что у операторов действительно растут издержки и они увеличиваются на фоне закредитованности: «Все за дешевую связь, но когда ты не можешь индексировать тарифы, ты не можешь вкладывать в развитие сетей».

По словам министра, сейчас в приоритете до 2024 года расширит доступность сетей LTE для всех жителей страны. А после обозначенного года ведомство вернется к разработке 5G.

Напомним, мобильные операторы начали брать дополнительную плату за сим-карты при заключении контракта с новыми клиентами. По данным компаний, себестоимость сим-карты выросла в 2,5 раза за последние месяцы. На это повлиял отказ от закупок у западных производителей. Сейчас сим-карты приходится закупать в Китае.