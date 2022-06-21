Российские сотовые операторы начали брать плату за новые сим-карты

По данным компаний, себестоимость сим-карты выросла в 2,5 раза за последние месяцы. На это повлиял отказ от закупок у западных производителей. Сейчас сим-карты приходится закупать в Китае.

Теперь плату за сим-карту берут при заключении контракта на услуги связи с абонентом. Первыми эту процедуру ввели «МегаФон» и его дочерний оператор Yota. Одна сим-карта обойдется в 50 рублей. «Коммерсантъ» также отмечает, что аналогичную меру 24 июня планирует ввести МТС, 1 августа — Tele2.

В «МегаФоне» отмечают, что плата за сим-карту «позволяет частично компенсировать расходы оператора на подключение нового абонента». В «Вымпелкоме» (владеет «Билайном») подчеркнули, что эта вынужденная мера. Таким образом компании хотят частично компенсировать затраты.

Издание добавляет, что в июне себестоимость сим-карты для оператора выросла на 250%, к сентябрю этот показатель может доходить до 420%.