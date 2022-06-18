СМИ: названа стоимость платной подписки Telegram Premium в App Store

Цена в 449 рублей за месяц использования подписки Telegram Premium появилась в описании приложения — там, где описаны его технические характеристики, во вкладке «встроенные покупки. В самом приложении новых функций пока нет. Однако в скором времени эту строчку убрали из описания.

Напомним, 10 июня Павел Дуров анонсировал выход подписку Telegram Premium с «дополнительными функциями, скоростью и ресурсами». Она выйдет в июне 2022 года. Дуров также добавил, что команда мессенджера решила сделать повышенные лимиты платной опцией.

Все существующие функции мессенджера останутся бесплатными. А для тех пользователей, которые не будут приобретать подписки Telegram Premium также смогут пользоваться некоторыми ее функциями: например, просматривать очень большие документы, медиа и стикеры, отправленные пользователями с подпиской.