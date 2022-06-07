iOS 16 и MacBook Pro на M2: какие новинки представила Apple

Новая iOS с персонифицированным экраном блокировки

Главным событием презентации стала премьера новой операционной системы iOS 16. В нее были добавлены функции, позволяющие пользователям настроить экран блокировки смартфона под себя — для этого представлены новые наборы обоев, возможность менять цвет и шрифты отображения времени, а также наборы модулей (погода, предстоящие мероприятия, уровень заряда наушников и т.д.).

Также переработке подверглась iMessage, которая позволяет удалять и редактировать уже отправленные сообщения, как это возможно, к примеру, в Telegram.

Кроме того, разработчики предоставили возможность расшаривать свой экран другим пользователям. Улучшения коснулись и распознавания текста, которая «научилась» переводить тексты с других языков и даже конвертировать валюту с изображений и видео (если последние поставить на паузу).