iOS 16 и MacBook Pro на M2: какие новинки представила Apple

Вечером 6 июня на ежегодной конференции для разработчиков Worldwide Developers Conference 2022 компания Apple представила несколько новинок, в том числе новую версию операционной системы для iPhone iOS16. Кроме того, зрители прямой трансляции увидели MacBook Pro на чипе M2.
Новая iOS с персонифицированным экраном блокировки
Главным событием презентации стала премьера новой операционной системы iOS 16. В нее были добавлены функции, позволяющие пользователям настроить экран блокировки смартфона под себя — для этого представлены новые наборы обоев, возможность менять цвет и шрифты отображения времени, а также наборы модулей (погода, предстоящие мероприятия, уровень заряда наушников и т.д.).
Также переработке подверглась iMessage, которая позволяет удалять и редактировать уже отправленные сообщения, как это возможно, к примеру, в Telegram.
Кроме того, разработчики предоставили возможность расшаривать свой экран другим пользователям. Улучшения коснулись и распознавания текста, которая «научилась» переводить тексты с других языков и даже конвертировать валюту с изображений и видео (если последние поставить на паузу).
Apple Watch iOS и macOS Ventura
Обновлению подверглись также операционные системы для других «яблочных» устройств. Основные нововведения в Apple Watch iOS 9 касаются заботы о здоровье пользователя. Умные часы смогут контролировать качество занятий спортом и отслеживать время приема лекарств и витаминов.
Новая macOS Ventura получила функцию Stage Manager — компьютер будет автоматически отсортировывать открытые приложения сбоку экрана, чтобы пользователь мог сосредоточиться на конкретной задачи в открытом окне.
Еще одно новшество — функция Continuity Camera, которая позволяет использовать iPhone пользователя в качестве web-камеры для работы в FaceTime, Zoom и других подобных приложениях.
MacBook Air с новым чипом M2
Также Apple представила свой новый чип М2, созданный специально для «яблочных» компьютеров. Компания обещает, что производительность новинки будет на 40% выше, чем у чипов предыдущего поколения.
Одновременно были новые MacBook Air и MacBook Pro с М2. Air получил обновленный дизайн, экран 13,6 дюймов и может похвастаться фронтальной камерой с улучшенной работой в условиях слабого освещения. Стоимость компьютера составит $1199. Обновленный MacBook Pro также имеет экран 13,6 дюймов и улучшенную батарею. Его цена достигнет $1299.
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