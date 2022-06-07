18+
  • Образ жизни
  • Технологии
  • News
Технологии

iOS 16 и MacBook Pro на M2: какие новинки представила Apple

Поделиться:

Вечером 6 июня на ежегодной конференции для разработчиков Worldwide Developers Conference 2022 компания Apple представила несколько новинок, в том числе новую версию операционной системы для iPhone iOS16. Кроме того, зрители прямой трансляции увидели MacBook Pro на чипе M2.

Новая iOS с персонифицированным экраном блокировки

Главным событием презентации стала премьера новой операционной системы iOS 16. В нее были добавлены функции, позволяющие пользователям настроить экран блокировки смартфона под себя — для этого представлены новые наборы обоев, возможность менять цвет и шрифты отображения времени, а также наборы модулей (погода, предстоящие мероприятия, уровень заряда наушников и т.д.).

Также переработке подверглась iMessage, которая позволяет удалять и редактировать уже отправленные сообщения, как это возможно, к примеру, в Telegram.

Кроме того, разработчики предоставили возможность расшаривать свой экран другим пользователям. Улучшения коснулись и распознавания текста, которая «научилась» переводить тексты с других языков и даже конвертировать валюту с изображений и видео (если последние поставить на паузу).

Apple Watch iOS и macOS Ventura

Обновлению подверглись также операционные системы для других «яблочных» устройств. Основные нововведения в Apple Watch iOS 9 касаются заботы о здоровье пользователя. Умные часы смогут контролировать качество занятий спортом и отслеживать время приема лекарств и витаминов.

Новая macOS Ventura получила функцию Stage Manager — компьютер будет автоматически отсортировывать открытые приложения сбоку экрана, чтобы пользователь мог сосредоточиться на конкретной задачи в открытом окне.

Еще одно новшество — функция Continuity Camera, которая позволяет использовать iPhone пользователя в качестве web-камеры для работы в FaceTime, Zoom и других подобных приложениях.

MacBook Air с новым чипом M2

Также Apple представила свой новый чип М2, созданный специально для «яблочных» компьютеров. Компания обещает, что производительность новинки будет на 40% выше, чем у чипов предыдущего поколения.

Одновременно были новые MacBook Air и MacBook Pro с М2. Air получил обновленный дизайн, экран 13,6 дюймов и может похвастаться фронтальной камерой с улучшенной работой в условиях слабого освещения. Стоимость компьютера составит $1199. Обновленный MacBook Pro также имеет экран 13,6 дюймов и улучшенную батарею. Его цена достигнет $1299.

Россия налаживает параллельный импорт. Что это? Новые iPhone и Nike снова можно будет купить? Что будет с ценами? А с гарантией?

Как пишут «Известия», представленные на презентации функции операционных систем будут доступны осенью для всех пользователей, в том числе российских. Однако РБК, напротив отмечает, что неизвестно получат ли россияне доступ к новинкам в обозримом будущем.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: