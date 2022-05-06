Google Play запретил российским разработчикам загружать и обновлять платные приложения

Оплаченные подписки будут работать до конца указанного в приложении периода. После этого автоматическое продление отключится. Разработчикам, чьи приложения предоставляют «критически необходимые услуги», Google посоветовал сделать приложение полностью бесплатным.

Изменения не затронут бесплатные приложения и их обновления. В сообщении также отмечают, что список самых популярных приложений в российском Google Play отключат. Все ограничения вступают в силу с 6 мая.

Напомним, Google временно ограничил работу магазина приложений Google Play в России. Пользователям доступны только бесплатные приложения.