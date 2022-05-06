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Google Play запретил российским разработчикам загружать и обновлять платные приложения

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Американская компания Google запретила разработчикам в России загружать и обновлять платные приложения в Google Play. Информация об этом появилась в официальном блоге сервиса.

Pe3k / Shutterstock.com

Оплаченные подписки будут работать до конца указанного в приложении периода. После этого автоматическое продление отключится. Разработчикам, чьи приложения предоставляют «критически необходимые услуги», Google посоветовал сделать приложение полностью бесплатным.

Изменения не затронут бесплатные приложения и их обновления. В сообщении также отмечают, что список самых популярных приложений в российском Google Play отключат. Все ограничения вступают в силу с 6 мая.

Напомним, Google временно ограничил работу магазина приложений Google Play в России. Пользователям доступны только бесплатные приложения.

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