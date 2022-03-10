Работу магазина приложений Google Play в России временно ограничат

«В связи с нарушением работы платежной системы в ближайшие дни мы приостановим работу биллинговой системы Google Play для пользователей из России. Это означает, что они не смогут покупать приложения и игры, оплачивать подписку или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play. Бесплатные приложения останутся доступными в Play Store», — говорится в сообщении Google.

В компании советуют следить за обновлениями, так как «ситуация быстро развивается».

Напомним, с сегодняшнего дня, 10 марта, российские карты Visa и Mastercard больше не работают за пределами страны. Оплатить ими покупки в App Store невозможно. Рассказываем, как теперь пользоваться приложениями и подписками.