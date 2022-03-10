18+
  • Город
  • Интернет
  • News
Интернет

Работу магазина приложений Google Play в России временно ограничат

Поделиться:

Google временно ограничит работу магазина приложений Google Play в России. Пользователям будут доступны только бесплатные приложения.

BigTunaOnline / Shutterstock.com

«В связи с нарушением работы платежной системы в ближайшие дни мы приостановим работу биллинговой системы Google Play для пользователей из России. Это означает, что они не смогут покупать приложения и игры, оплачивать подписку или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play. Бесплатные приложения останутся доступными в Play Store», — говорится в сообщении Google.

В компании советуют следить за обновлениями, так как «ситуация быстро развивается».

Напомним, с сегодняшнего дня, 10 марта, российские карты Visa и Mastercard больше не работают за пределами страны. Оплатить ими покупки в App Store невозможно. Рассказываем, как теперь пользоваться приложениями и подписками. 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: