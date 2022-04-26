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Технологии

VK станет главным разработчиком российского магазина мобильных приложений

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Холдинг VK (ранее — Mail.ru Group) будет основным разработчиком российского магазина приложений. Об этом пишет «Коммерсантъ» со слов главы Министерства цифрового развития Максут Шадаев.

Alexey Smyshlyaev / Shutterstock.com

«Сейчас существует кооперация, все крупные наши лидеры интернет-индустрии участвуют в этой работе. Это не делается за бюджетные деньги. Нам кажется, это очень важно, для того чтобы была такая полноценная экосистема, которая сама развивалась, регулировалась крупнейшими участниками рынка», — добавил руководитель ведомства.

Напомним, в начале апреля правительство России выбирало разработчика для создания отечественной альтернативы магазинам приложений App Store и Google Play. В переговорах участвовали, как минимум, три компании, среди которых Сбер, Яндекс и VK

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