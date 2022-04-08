СМИ: Сбер, Яндекс и VK рассматриваются в качестве разработчиков отечественной альтернативы App Store и Google Play

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в РФ идет разработка отечественного аналога AppStore и Google Play: онлайн-магазин на платформе Android должен заработать к лету.

В Минцифры пока не стали уточнять, какие именно компании будут участвовать в разработке, но отметили, что скоро объявят об этом официально. Однако источники издания, знакомые с ситуацией рассказывают, что Сбер ведет разработку на базе своего корпоративного магазина приложений для специалистов SberStore. В компании никак не прокомментировали эту информацию.

Другим претендентом для разработки отечественного магазина приложений является Яндекс с его Яндекс.Store, который был закрыт в 2020 году. Предполагается, что компания готовит его перезапуск.

Яндекс.Store появился в 2013 году на платформе Android. В начале 2014 года в сервисе было доступно более 100 тыс. приложений, а сам магазин предустанавливали более десяти вендоров смартфонов, в том числе OPPO, Huawei и Nokia. В компании не стали комментировать возможность перезапуска сервиса.

Также в разработке может принять участие VK. Источники считают, что логичнее всего было бы запустить магазин мобильных приложений на базе платформы MY.Games, но пока судьба игрового направления окончательно не решена, рассматривать его вряд ли станут. В самом VK подтвердили, что создают магазин приложений для разработчиков, планирует запустить его в мае.

Помимо этого, Минцифры также прорабатывает вариант запуска магазина мобильных приложений на базе платформы для программных продуктов с открытым кодом (Open Source). Эксперимент по ее запуску планировалось начать в мае. Предполагается, что платформа будет интегрироваться с госсистемой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА).