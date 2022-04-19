У соцсети «Грустнограм» появилось приложение. Его создали силами самих пользователей

Они рассказали, что в первые же дни «Грустнограм» вырос в сообщество талантливых и эмпатичных соотечественников не только в России, но и по всему миру. Разработкой приложения для соцсети занималась томская студия Eticon.

В создании приложения также приняли участие десятки волонтеров по собственной инициативе и совершенно бесплатно. Создатели проекта поделились, что ежедневно получают сотни сообщений с благодарностью и предложениями помощи.

Меньше, чем за месяц «Грустнограм» посетили 400 тысяч пользователей, из них 120 тысяч зарегистрировались и поделились более 200 тысяч публикаций.

Напомним, в конце марта в России появился аналог Instagram* для грустных. Все то же самое, что в запрещенной на территории страны соцсети, только черно-белое.

* Соцсеть Instagram принадлежит компании Meta Platforms, признанной в России экстремистской организацией, деятельность которой на территории РФ запрещена.