Соцсеть дня: в России появился аналог Instagram* для грустных

Соцсеть получила название «Грустнограм». Ее создатели, разработчики Александр Токарев и Иван Семкин, потратили на запуск всего неделю. Главная особенность российского аналога Instagram* в том, что он автоматически накладывает на публикуемые изображения черно-белый фильтр. По задумке создателей, такая фишка позволяет комфортно выкладывать фото даже в самое непростое для страны и мира время. А еще освобождает пользователей от мук выбора фильтра.

«Грустнограм — соцсеть для грустных. Выкладывайте грустных себя, показывайте грустных других, грустите вместе», — говорится на официальном сайте соцсети. Пока работает только он. К концу недели приложение появится в Google Play, позже — и в App Store.

«Нам очень грустно, что многие качественные и популярные сервисы по разным причинам прекращают свою работу в России. И еще грустнее от того, какой редкостный шлак порой пытаются выдать за импортозамещение. Мы создали «Грустнограм», чтобы вместе погрустить об этом и поддержать друг друга», — приводит «Афиша Daily» слова Токарева.

В России пытали запустить еще один аналог Instagram* — «Россграм», однако в назначенный срок он так и не заработал. Приложение нельзя загрузить даже для пробного доступа, а на Play Market появилась его фейковая копия, которая обкрадывает пользователей.

* Соцсеть Instagram принадлежит компании Meta Platforms, признанной в России экстремистской организацией, деятельность которой на территории РФ запрещена.