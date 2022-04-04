Шведская компания Tele2 не станет продлевать лицензию оператора в России на бренд

Лицензию не будут продлевать после истечения срока действия нынешнего контракта. Он будет действовать до марта 2023 года.

«В настоящее время мы изучаем возможности и фактические последствия более раннего прекращения действия лицензии», — сказал Вальстрем.

В пресс-службе российской стороны сообщили, что Tele2 использует бренд в рамках нынешнего договора. Оснований для его прекращения или изменения нет. Сейчас ведутся «какие‑либо коммуникации со шведской Tele2 на эту тему», отметили ООО «Т2 Мобайл».

Российский оператор Tele2 до 2013 года принадлежал шведской компании Tele2 AB. Девять лет назад подразделение выкупил банк ВТБ. Согласно договоренности, российский оператор имел право в течение десяти лет использовать бренд. С 2020 года «Tele2 Россия» (ООО «Т2 Мобайл») полностью подконтрольна «Ростелекому».

Напомним, в России зафиксировали падение средней скорости мобильного интернета. С ноября 2021 года по февраль 2022 года она сократилась на 0,6 Мб/сек — с 21,7 Мб/сек до 21,1 Мб/сек. Эксперты считают, что скорость продолжит падать и дальше