В России заметили снижение скорости мобильного интернета. Аналитики прогнозируют дальнейшее падение

Аналитики TelecomDaily проанализировали данные МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2. Самый быстрый мобильный интернет оказался у «Мегафона». В среднем по России он составляет 33,2 Мб/сек — минимум на 70% выше, чем у остальных операторов.

Эксперты считают, что замедление интернета связано с увеличением трафика, а модернизация сетей «не способна компенсировать рост нагрузки». По их мнению, на ухудшение скорости интернета могут влиять санкции, которые способны «ограничить или даже остановить» улучшения инфраструктуры.

По словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, большинство инфраструктурных объектов построено на оборудовании Nokia, Ericsson и другом. Его дальнейшая стоимость с учетом роста курса валюты и стратегия работы с компаниями вызывают вопросы.

«В более выигрышном положении находятся сети на оборудовании китайской Huawei — скорее всего, такое оборудование будет поставляться и далее, но его цена тоже вырастет», — добавил Кусков.

Эксперт отметил, что все эти причины также сказываются и на объемы инвестиций и темпы модернизации сетевой инфраструктуры. Фирмы получают выручку в рублях и в той же валюте оказывают свои услуги.

«Вероятно, стоит задуматься о переносе в Россию производств сетевого оборудования либо о создании собственных мощностей, чтобы не зависеть от санкций или валютных колебаний. Пока же можно констатировать, что средняя скорость мобильного интернета в России будет снижаться и далее», — подытожил Кусков.

Позже представители компании «Билайн» сообщили, что не наблюдают снижения скорости мобильного интернета в сети. А скорее фиксируют рост скорости трафика, пишет издание «Подъем» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мы реализуем комплекс мер, направленных на поддержание качественных характеристик услуг, предоставляемых нашим абонентам. В их числе рефарминги, оптимизации сети и точечные расширения. Что касается средней скорости мобильного интернета, то по нашей внутренней статистике мы не видим ее снижения в указанный период, а, наоборот, фиксируем рост этого показателя. Скорости мобильного интернета в сети "Билайн" достаточно для комфортной работы всех сервисов».

Напомним, крупные операторы связи в России перестали подключать новых пользователей к безлимитным тарифам. Уже к лету, как предполагают эксперты на основе рекомендации Минцифры, они могут ограничить использование мобильного интернета и на архивных тарифах.