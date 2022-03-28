Минцифры попросило мобильных операторов отказаться от безлимитных тарифов

В письме также предложили «сбалансировать объемы потребляемого трафика» абонентами в рамках тарифных планов, предусмотрев «разумное сокращение таких объемов». Такая мера объясняется необходимостью исполнения президентского указа от 16 марта — в частности, для «надлежащего функционирования» сетей связи в России и равномерного распределения нагрузки на сеть.

Минцифры подтвердило рассылку письма. «В условиях внешнего санкционного давления и сокращений доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей. Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг», — сказал представитель ведомства РБК.

Участники рынка поддержали предложение министерства. «Рациональным» предложение назвал и представитель МТС. «Оно позволит операторам иметь необходимый запас прочности даже при резком росте потребления мобильного интернета», — пояснил он. В «МегаФоне» также посчитали эту меру «своевременной».

Однако пока ни один из мобильных операторов не стали официально пояснять, как именно будут исполняться рекомендации Минцифры. По некоторым данным безлимиты могут убрать из дорогих тарифов или может быть сокращен объем гигабайтов в пакете предложения при аномальном росте трафика.

Напомним, четыре основных игрока на рынке мобильных операторов перестали продавать тарифы с безлимитным интернетом. В компаниях отметили, что на действующих клиентов эта практика не распространяется.