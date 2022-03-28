Российский аналог Instagram* «Россграм» не заработал, а его фейковая версия обкрадывает людей

Создатели «Росграма» обещали, что приложение заработает 28 марта в 12:40, но этого так и не произошло. Сначала доступ к нему должны были получить партнеры проекта (СМИ, спонсоры, инвесторы, блогеры), а в апреле планировалось дать доступ для обычных пользователей.

По словам директора Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимира Зыкова, проект вызывает «серьезные сомнения». К примеру, веб-страница для сбора контактных данных целевой аудитории «Россграма» запущен на бесплатном и простом конструкторе сайтов, а домен зарегистрировали всего за несколько дней до презентации приложения.

Также есть вопросы и к одному из основателей проекта. Ранее сообщалось, что он сокурсник Павла Дурова.

«Дело в том, что один из сооснователей сказал, что он сокурсник Павла Дурова. А ведь основатель Telegram имеет филологическое образование, плюс, по моим данным, у него такого сокурсника не было», — сказал Зыков.

Но и это еще не все, некоторые пользователи сообщали о мошенничестве в новой соцсети. В Play Market появился «Россграм», при запуске приложения пользователи видят плашку с сообщением о победе в розыгрыше. Чтобы получить приз, нужно заплатить небольшую «пошлину», которую списывают с карты юзеров. Но после перевода денег обманутые граждане остаются и без средств, и без доступа к «новому» приложению.

* Meta Platforms, Facebook и Instagram признаны российским судом экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации.