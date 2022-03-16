В России создают отечественный Instagram и планируют перезапустить ICQ

«28 марта 2022 года будет запущен российский аналог Инстаграм с привычным для всех функционалом и мобильными приложениями для Android и iOS. Прямо сейчас у вас есть возможность стать первыми пользователями с особыми привилегиями. Сначала доступ будет открыт для топ-блогеров и партнеров (спонсоров и инвесторов). Для обычных пользователей доступ будет открыт в апреле 2022 года», — говорится на сайте «Россграма».

Создатели отечественного аналога Instagram Александр Зобов и Кирилл Филимонов отмечают, что в «Россграме» для пользователей будут доступны дополнительные инструменты монетизации — в частности, платный доступ к контенту, функция сбора средств (краудфандинг), реферальная программа и другие. Также разработчики работают над функцией переноса данных из Instagram.