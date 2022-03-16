В России создают отечественный Instagram и планируют перезапустить ICQ

Уже в апреле в России может появиться отечественный Instagram, а к лету — перезапущен мессенджер ICQ. Импортозамещение, которое мы заслужили: рассказываем все, что известно о проектах.
«28 марта 2022 года будет запущен российский аналог Инстаграм с привычным для всех функционалом и мобильными приложениями для Android и iOS. Прямо сейчас у вас есть возможность стать первыми пользователями с особыми привилегиями. Сначала доступ будет открыт для топ-блогеров и партнеров (спонсоров и инвесторов). Для обычных пользователей доступ будет открыт в апреле 2022 года», — говорится на сайте «Россграма».
Создатели отечественного аналога Instagram Александр Зобов и Кирилл Филимонов отмечают, что в «Россграме» для пользователей будут доступны дополнительные инструменты монетизации — в частности, платный доступ к контенту, функция сбора средств (краудфандинг), реферальная программа и другие. Также разработчики работают над функцией переноса данных из Instagram.
По данным «Ведомостей», в России также может быть перезапущен мессенджер ICQ. Это обсуждалось на уровне топ-менеджмента VK Group еще в середине февраля, но на фоне санкций и приостановки работы зарубежных компаний инициатива была передана уже властям страны. Кроме того, VK Group планирует запустить собственный корпоративный мессенджер MyTeams. По данным собеседника газеты, оба проекта планируют запустить к лету 2022 года.
Напомним, ранее стало известно, что отвечающая за соцсети Facebook и Instagram компания Meta Platforms на время разрешит части пользователей публиковать посты с призывами к жестокости по отношению к ряду россиян — но только в контексте «специальной военной операции в Украине». В частности, по данным Reuters, платформы позволят публиковать пожелания смерти лидерам России и Беларуси. О том, как на это реагировали российские власти, мы подробно писали здесь.
После выхода публикации Reuters Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram — и соответствующее решение ведомство уже приняло, с 00:00 14 марта соцсеть заблокирована на территории России. Также Генпрокуратура направила в суд прошение о признании Meta (управляет соцсетями Instagram и Facebook, а также мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией. Если это произойдет, пользователи не будут нести ответственность за публикации.
Комментарии (0)