В Apple Pay больше нельзя добавлять в свою систему новые карты «Мир»

В систему быстрых платежей Apple Pay больше нельзя добавлять новые карты «Мир». Об этом пишет «Фонтанка». Однако уже добавленной картой еще можно расплатиться.
Ранее службе платежной системы «Мир» сообщали, что их клиенты могут без проблем пользоваться сервисами бесконтактной оплаты Mir Pay, SberPay, Apple Pay и Samsung Pay.
Напомним, Apple включила банковские карты платежной системой «Мир» в качестве возможного способа оплаты в учетной записи Apple ID. Пользователи сообщают, что привязать карту «Мир» к Apple ID пока не получается.
В соцсетях предполагают, что это временные трудности, а карты можно будет привязать позже. В техподдержке заявили, что проблемы с оплатой в учетной записи Apple ID через банковские карты «Мир» могут возникать из-за банков.
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