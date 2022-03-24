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Технологии

В Apple Pay больше нельзя добавлять в свою систему новые карты «Мир»

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В систему быстрых платежей Apple Pay больше нельзя добавлять новые карты «Мир». Об этом пишет «Фонтанка». Однако уже добавленной картой еще можно расплатиться.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

Ранее службе платежной системы «Мир» сообщали, что их клиенты могут без проблем пользоваться сервисами бесконтактной оплаты Mir Pay, SberPay, Apple Pay и Samsung Pay.

Напомним, Apple включила банковские карты платежной системой «Мир» в качестве возможного способа оплаты в учетной записи Apple ID. Пользователи сообщают, что привязать карту «Мир» к Apple ID пока не получается.

В соцсетях предполагают, что это временные трудности, а карты можно будет привязать позже. В техподдержке заявили, что проблемы с оплатой в учетной записи Apple ID через банковские карты «Мир» могут возникать из-за банков.

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