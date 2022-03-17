Правительство разрешило «Яндексу» запустить первые беспилотные такси в Москве

Пока использовать беспилотные автомобили позволят только с водителем. Они будут курсировать в столичном районе Ясенево, на территории Иннополиса в Татарстане и на федеральной территории «Сириус» рядом с Сочи. Эксплуатация без водителя-испытателя разрешена в Иннополисе и «Сколково».

Напомним, компания «Яндекс» готовилась к запуску беспилотных такси еще в сентябре 2021 года, затем его перенесли на февраль 2022 года. Беспилотным такси разрешат курсировать в Москве на 18 улицах в районе Ясенево, в «Сколково», Иннополисе в Татарстане и центре «Сириус» в Краснодарском крае. При этом полностью беспилотные автомобили будут использоваться лишь в «Сколково» и Иннополисе. В других регионах на пассажирском сиденье обязан находиться инженер, который в любой момент сможет взять управление такси.