Беспилотные такси начнут курсировать по Москве с февраля

Беспилотным такси разрешат курсировать в Москве на 18 улицах в районе Ясенево, в «Сколково», Иннополисе в Татарстане и центре «Сириус» в Краснодарском крае. При этом полностью беспилотные автомобили будут использоваться лишь в «Сколково» и Иннополисе. В других регионах на пассажирском сиденье обязан находиться инженер, который в любой момент сможет взять управление такси.

Заказать такие такси можно будет через приложение. В Москве по началу они будут передвигаться между заранее определенными точками по всему Ясенево. В компании уверяют, что цена не будет отличаться от заказа обычного такси. Опробовать беспилотное такси смогут те клиенты, кто оставил заявку на участие в тестировании. Сейчас их около 10 тысяч.

«Яндекс» обязали передавать госорганам актуальное местоположение машин и всю информацию о нарушениях с участием беспилотников. Программу запуска создавали в Минэкономики на основе заявки, которую подавал «Яндекс». Компании потребовалось дополнительное время, чтобы устранить все недочеты в программе. В частности, замечания нашлись у ГИБДД. Их учли в новой версии проекта.

Напомним, «Яндекс» готовилось начать тестирование первого беспилотного такси в Москве в сентябре 2021 года. На первом этапе поездки будут доступны ограниченному количеству пользователей. Принять участие в испытаниях могут люди, достигшие 18-летнего возраста — для этого необходимо оставить заявку. Кроме того, беспилотное такси можно будет вызвать как и обычную машину — через приложение «Яндекс Go».