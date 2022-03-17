Суд отменил запрет на продажу смартфонов с Samsung Pay в России

В конце октября 2021 года Samsung Electronics и ее российской «дочке» запретили ввозить на территорию России, предлагать к продаже, продавать и хранить 61 модель смартфонов Samsung на территории страны. Под запрет попал смартфон-«раскладушка» с гибким экраном из стекла Galaxy Z Flip, а также полноразмерный складной смартфон Galaxy Fold.

Такое решение было принято по иску швейцарской Sqwin SA, потребовавшей запретить использование в России платежного сервиса Samsung Pay. Компания заявляла, что он нарушает ее права на изобретение «Система электронных платежей», охраняемое российским патентом.

Сегодня, 17 марта. Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции. «В иске Sqwin SA полностью отказано», — заявил РИА «Новости» источник, знакомый с ходом разбирательства. В карточке дела отмечается, что апелляционный суд полностью отменил решение суда первой инстанции и принял по делу новый судебный акт.