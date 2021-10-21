Суд запретил продажу смартфонов Galaxy Z Flip, Galaxy Fold и еще 59 моделей Samsung в России

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда, теперь Samsung Electronics и ее российской «дочке» запрещен ввоз на территорию России, предложение к продаже, продажа и хранение 61 модели смартфонов Samsung. Под запрет попал смартфон-«раскладушка» с гибким экраном из стекла Galaxy Z Flip, а также полноразмерный складной смартфон Galaxy Fold.

Такое решение было принято по иску швейцарской Sqwin SA, потребовавшей запретить использование в России платежного сервиса Samsung Pay. Компания считает, что он нарушает ее права на изобретение «Система электронных платежей», охраняемое российским патентом.

В июле суд уже выносил решение в отношении ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics о запрете на использование, ввоз на территорию России, предложение к продаже и иное введение в гражданский оборот устройств с предустановленным сервисом Samsung Рау. Однако конкретные модели в судебном акте не приводились. Дополнительное решение, вынесенное 19 октября, содержит такой перечень. В него вошел 61 смартфон — от выпущенного в 2017 году Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.