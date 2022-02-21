ВКонтакте начнет предупреждать пользователей о телефонных мошенниках и спаме

В основе лежит анализ большого количества данных о подозрительной телефонной активности и отзывах пользователей. Определитель номера сверяет входящие вызовы с собственной базой организаций. Приложение самостоятельно помечает звонки и указывает под номером, принадлежит ли он реальной организации или же это спам.

Алгоритм может определять вызовы от мошенников, коллекторов, а также немые звонки. При этом пользователи могут оставлять обратную связь, если номер отсутствует в базе данных.

«В будущем [мы] сможем соединять пользователей ВКонтакте с абонентами сотовой связи, переадресовывать вызовы <…> в интеграции с мобильными операторами. Это шаг к бесшовному переключению между классической телефонией и интернет-звонками», — говорит CEO ВКонтакте соцсети Марина Краснова.

Дополнительного приложения не потребуется, все происходит через соцсеть ВКонтакте. Подключить функцию можно через настройки приложения в разделе «Определитель номера». Функция работает без интернета и дополнительной платы, она доступна в фоновом режиме для iOS и Android.

Напомним, ВКонтакте создала нейросеть, которая анализирует посты и на их основе составляет ленту с самыми актуальными новостями, и таким образом формирует картину дня.