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ВКонтакте представила ленту «Актуальное» для главных событий дня. Контент выбирает нейросеть без премодерации

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ВКонтакте создала нейросеть, которая анализирует посты и на их основе составляет ленту с самыми актуальными новостями, и таким образом формирует картину дня. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Пресс-служба ВКонтакте

Алгоритм «умной» ленты находит и определяет темы с высоким потенциалом цитируемости и обсуждаемости. После этого новости и посты группируются и распределяются по тематическим сюжетам.

Нейросеть в том числе обучена учитывать интересы каждого человека при формировании ленты. В «Актуальное» попадают посты не только от медиа, но и от пабликов, блогеров, лидеров мнений и других пользователей.

«Сегодня в рамках эксперимента мы представляем новый подход к анализу контента — он основан на технологиях машинного обучения, которые создала команда ВКонтакте. Актуальное поможет быстро узнавать о самых обсуждаемых темах и событиях в стране и мире», — заявила CEO ВКонтакте Марина Краснова.

Представители ВКонтакте отмечают, что вредоносные материалы, фейковые новости и другие публикации, нарушающие правила соцсети, будут удаляться спам-аналитиками. Помимо этого, пользователи сами могут отправлять жалобы на подобный контент. «Актуальное» пообещали добавить в мобильное приложение в течение дня, также она будет доступна по прямой ссылке.

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