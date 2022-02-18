Робот-пылесос подслушивает, смарт-часы крадут пароли, а умная колонка — хамит: какие реальные(!) опасности таят гаджеты

С каждым днем нам все сложнее представить свою жизнь без «умных» устройств. Уже сейчас у многих дома живут роботы-пылесосы, которые составляют карту помещения при помощи-Lidar сканеров. Умные колонки включают и выключают свет по голосовой команде. Фитнес браслеты и смарт-часы измеряют фазы сна, а умная кофеварка готовит кофе аккурат к звонку будильника.

Однако каждое из этих устройств таит опасности, которыми могут воспользоваться преступники. Так, специалисты в области кибер-безопасности недавно предупредили россиян об опасностях смарт-часов. Из-за уязвимости технологии Bluetooth мошенники могут получить доступ к устройству, а через него к подключенному смартфону. Это позволит украсть пароли, данные банковских карт. Кроме того, преступники с помощью взломанного устройства могут следить за передвижениями его владельца. Однако угроза может исходить и от других девайсов, причем самая неожиданная!