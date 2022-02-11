Tinder запускает функцию «свиданий вслепую»

Сервис для знакомств Tinder запустил новую функцию — «свидания вслепую». Через нее можно познакомиться с человеком, не видя перед этим его профиль. Предполагается, что нововведение подтолкнет пользователей заводить знакомства не на основе внешних предпочтений, а через общение друг с другом, сказано на сайте пресс-центра компании.
Для начала пользователей попросят ответить на несколько коротких вопросов. К примеру, сколько раз можно носить футболку, не стирая ее, или в какую еду вы предпочитаете добавлять кетчуп. На основе ответов человеку подбирают пару.
После начала общения начинает работать таймер. А когда время истечет, пользователи решают, поставить ли лайк собеседнику. Если симпатия совпадет, то вам покажут профиль человека. Пока функция доступна только в США. Для российских пользователей ее внедрят в ближайшие недели.
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