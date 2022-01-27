Разработка дня: Apple создаст мобильный платежный терминал внутри iPhone

Компания Apple планирует создать внутри iPhone мобильные платежные терминалы. Функция позволит принимать оплату и сможет полностью заменить уже существующие для этого устройства.
Для работы системы будет задействована бесконтактная технология NFC (Apple Pay), позволяющая на данный момент только оплату покупок смартфоном. Необходимые для функционирования технологии чипы есть в смартфонах с 2014 года.
По задумке Apple, внедрение нового функционала позволит малому бизнесу экономить на платежных терминалах. Однако пока неизвестно, будет ли система доступа всем пользователям или только по запросу — например, предпринимателям.
По данным Bloomberg, iPhone может превратиться в мобильный платежный терминал уже через несколько месяцев — функции предполагаемо появится в ближайшем обновлении операционной системы. Ожидается, что выход iOS 15.4 для всех пользователей состоится весной 2022 года.
Напомним, осенью Apple традиционно проведет ежегодную презентацию новой техники. В 2022 году это будет крупнейшее мероприятие за всю историю компании. Не исключено, что презентуют новый iPhone SE!
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