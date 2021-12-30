Реакции на сообщения, функция «Спойлер» и встроенный переводчик: Telegram показал обновленную версию приложения

Как сказано в блоге компании, у пользователей появится возможность реагировать на сообщения с помощью интерактивных эмодзи. Чтобы отправить быструю реакцию, необходимо дважды нажать сообщение, а чтобы выбрать другие — нажать на сообщение один раз.

Эта функция по умолчанию работает в личных сообщениях, для групп и каналов ее устанавливают администраторы. Они могут выбрать, какие реакции будут доступны их читателям, а еще выбирать, будут ли они ставить только отметки «Мне нравится» или запустят голосование «за» и «против».

Также появилась возможность скрыть часть или все сообщение со спойлерами на фильмы, сериалы или игры. Для этого нужно применить форматирование текста «Скрытый». Сам текст не будет виден ни в сообщениях, ни в списке чатов и оповещениях, пока получатель сам не решит их посмотреть.

Помимо этого, разработчики добавили встроенный переводчик. Его можно включить через раздел «Настройки». А еще юзерам станет доступно создание QR-кода для перехода в профиль любого пользователя, у которого есть публичная ссылка. Также это возможно сделать для групп, каналов и ботов — например, быстро показать другу любимый блог или свой фан-клуб.

Еще дизайнеры добавили семь новых интерактивных эмодзи. А в версии Telegram для MacOS изменили все меню по правому клику, а также обновили навигацию и анимированные иконки для каждого пункта меню.