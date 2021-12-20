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Telegram запустит функцию защиты от спойлеров

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В мессенджере Telegram хотят запустить функцию, которая позволит скрывать спойлеры. Об этом рассказали на портале Android Police.

BigTunaOnline / Shutterstock.com

Предполагается, что пользователь еще до отправки текста применит функцию форматирования «Спойлер». После отправления информация, которая может содержать спойлер, будет заблюрена для получателя. И при желании также можно посмотреть, что скрывается за засекреченным посланием.

Скриншот Telegram

Пока нет дополнительной информации про новую функцию. Предполагается, что разработчики в дальнейшем смогут расширить диапазон действия, и пользователи смогут прятать не только текст, но и медиафайлы. Скорее всего функцию запустят на всех платформах, включая iPhone и Android.

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