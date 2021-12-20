Telegram запустит функцию защиты от спойлеров

В мессенджере Telegram хотят запустить функцию, которая позволит скрывать спойлеры. Об этом рассказали на портале Android Police.
Предполагается, что пользователь еще до отправки текста применит функцию форматирования «Спойлер». После отправления информация, которая может содержать спойлер, будет заблюрена для получателя. И при желании также можно посмотреть, что скрывается за засекреченным посланием.
Пока нет дополнительной информации про новую функцию. Предполагается, что разработчики в дальнейшем смогут расширить диапазон действия, и пользователи смогут прятать не только текст, но и медиафайлы. Скорее всего функцию запустят на всех платформах, включая iPhone и Android.
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