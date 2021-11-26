В Японии создали монитор для вертикального просмотра лент соцсетей

По мнению создателей, экран подходит и для скроллинга лент соцсетей, и для интернет-серфинга, и для того, чтобы играть в браузерные игры. И дал каждого этого действия производители придумали свой режим.

Монитор при высоте 24,8 см весит всего 198 граммов. Соотношение его сторон составляет 7:32. EK-MD088 располагается на складной подставке, угол наклона которой можно отрегулировать. У девайса есть USB-C-порт для подзарядки и кабель miniHDMI для передачи видеосигнала.

Новый экран хотят выпустить в массовую продажу уже в феврале 2022 года. И стоить он будет около 130 долларов, или порядка 9750 рублей.

А ранее мы рассказывали, что Apple разрабатывает проект AR-гарнитуры, которую, скорее всего, покажут в четвертом квартале 2022 года. Аналитик добавил, что устройство сможет работать автономно без подключения к iPhone или Mac. AR-гарнитура также подразумевает собственную экосистему. Куо считает, что в компании хотят очками заменить iPhone в течение 10 лет.