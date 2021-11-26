В Японии создали монитор для вертикального просмотра лент соцсетей

Японская компания Elsonic выпустила вертикальный монитор: его создали специально для удобного просмотра соцсетей. А при желании вернуть его в привычное горизонтальное положение, пишет Rusbase.
Elsonic EK-MD088: вертикальный компьютерный мини-монитор для отображения лент соцсетейhttps://t.co/QsksagFjRI pic.twitter.com/jhVp7iLKrx— DGL.ru (@DGLru) November 25, 2021
По мнению создателей, экран подходит и для скроллинга лент соцсетей, и для интернет-серфинга, и для того, чтобы играть в браузерные игры. И дал каждого этого действия производители придумали свой режим.
Монитор при высоте 24,8 см весит всего 198 граммов. Соотношение его сторон составляет 7:32. EK-MD088 располагается на складной подставке, угол наклона которой можно отрегулировать. У девайса есть USB-C-порт для подзарядки и кабель miniHDMI для передачи видеосигнала.
Новый экран хотят выпустить в массовую продажу уже в феврале 2022 года. И стоить он будет около 130 долларов, или порядка 9750 рублей.
А ранее мы рассказывали, что Apple разрабатывает проект AR-гарнитуры, которую, скорее всего, покажут в четвертом квартале 2022 года. Аналитик добавил, что устройство сможет работать автономно без подключения к iPhone или Mac. AR-гарнитура также подразумевает собственную экосистему. Куо считает, что в компании хотят очками заменить iPhone в течение 10 лет.
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