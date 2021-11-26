Apple разрабатывает очки дополненной реальности. Их обещают выпустить к концу 2022 года

По его словам, у устройства будет два процессора: первый сопоставимый по мощностям с чипом M1, который используют в компьютерах Mac, и второй — вспомогательный, он будет обрабатывать данные с датчиков, встроенных в «умные» очки.

AR-гарнитура Apple требует отдельного процессора, из-за обширных вычислительных мощностей и чувствительных сенсоров. В очках встроят 6-8 оптических модулей. К примеру, в iPhone достаточно использовать только 3 таких приспособления.

Аналитик добавил, что устройство сможет работать автономно без подключения к iPhone или Mac. AR-гарнитура также подразумевает собственную экосистему. Куо считает, что в компании хотят очками заменить iPhone в течение 10 лет.

На экранах будут отображаться приложения, а сами очки оснастят двумя микро OLED-дисплеями Sony 4K. В будущем это позволит разработчикам внедрять и дополненную реальность.

Напомним, Facebook выпустил свои первые «умные» очки. Они вышли под брендом Ray-Ban и называются Ray-Ban Stories, рассказали в пресс-службе Facebook в России.