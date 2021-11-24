Instagram стал предупреждать пользователей при попытке подписаться на аккаунт антипрививочников

Впервые такую пометку заметили в профиле актрисы Марии Шукшиной. При попытке подписаться на нее всплывает дополнительное окно, в котором спрашивают, уверен ли юзер в том, что хочет стать подписчиком Шукшиной.

«Этот аккаунт неоднократно публиковал ложную информацию, которая проверялась независимыми экспертами по проверке фактов и нарушала Нормы сообщества», — сказано в сообщении от Insragram.

Напомним, главврачи крупных российских больниц, перепрофилированных под прием пациентов с коронавирусом, позвали политиков и общественных деятелей на экскурсии в реанимации и морги. Так они намерены бороться с критикой вакцинации и ограничительных мер.