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Instagram стал предупреждать пользователей при попытке подписаться на аккаунт антипрививочников

Соцсеть Instagram стала ставить отметки на аккаунтах антипрививочников и предупреждать об этом других пользователей, пишет ТАСС.

wichayada suwanachun / Shutterstock.com

Впервые такую пометку заметили в профиле актрисы Марии Шукшиной. При попытке подписаться на нее всплывает дополнительное окно, в котором спрашивают, уверен ли юзер в том, что хочет стать подписчиком Шукшиной.

«Этот аккаунт неоднократно публиковал ложную информацию, которая проверялась независимыми экспертами по проверке фактов и нарушала Нормы сообщества», — сказано в сообщении от Insragram.

Напомним, главврачи крупных российских больниц, перепрофилированных под прием пациентов с коронавирусом, позвали политиков и общественных деятелей на экскурсии в реанимации и морги. Так они намерены бороться с критикой вакцинации и ограничительных мер.

Скриншот Instagram
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