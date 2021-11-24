Главврачи российских больниц позвали на экскурсии в реанимации и морги политиков и общественных деятелей

Главврачи крупных российских больниц, перепрофилированных под прием пациентов с коронавирусом, позвали политиков и общественных деятелей на экскурсии в реанимации и морги. Так они намерены бороться с критикой вакцинации и ограничительных мер.
«Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от COVID-19. Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако, учитывая, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по «красным зонам», реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может быть, после этого вы измените свою позицию и меньше людей будет умирать», — говорится в письме главврачей, обращенном к ряду общественных деятелей и политиков, выступающих с критикой вакцинации.
Как пишет РБК, среди врачей, подписавших письмо — главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, главврач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы № 15 Валерий Вечорко, главврач ГКБ № 67 Андрей Шкода. Помимо московских медиков письмо также подписали главврач Боткинской больницы в Санкт-Петербурге Денис Гусев, главврачи из Самары, Сочи, Краснодара и Ханты-Мансийска.
В письме поименно упомянуты лидеры КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы от «Единой России» Петр Толстой, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певицы Наталья Ветлицкая и Катя Лель, актеры Егор Бероев и Оскар Кучера, лидер группы «Алиса» Константин Кинчев, музыкант Юрий Лоза.
Денис Проценко
Главный врач городской клинической больницы №40 в московской Коммунарке — из поста в Telegram:
Мы живем в век, когда мнение профессионалов в любой отрасли может запросто развеять какой-нибудь известный человек. Сам ли он введен в заблуждение или просто хайпует — неважно. Последствия — вот что страшно! Скоро два года, как я и все мои коллеги из разных регионов — врачи, сестры — не выходим из «красных зон» и бьемся за каждого пациента. Идет самая настоящая война, ежедневно мы теряем на ней больше тысячи человек, которые не подготовили свой организм ко встрече со смертельно опасным вирусом. Да, я опять пишу о прививках от коронавируса и не устану этого делать, потому что я понимаю, что речь идет о единственном спасении.
Но даже мои друзья и знакомые на мои факты пытаются мне привести «контраргументы» о «вакцинации и ограничительных мерах» довольно известных и уважаемых в нашей стране сограждан. Как оказалось, не только я нахожусь в такой ситуации. Поэтому мы с коллегами решили обратиться с открытым письмом ко всем, кто продолжает не верить в серьезность происходящего. Пусть придут к нам в наши больницы, в «красные зоны», пусть своими глазами увидят, как люди ведут борьбу за каждый глоток воздуха, пусть сами послушают истории наших пациентов, которые поверили им, а не нам, врачам.
Пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать, иначе мы так и будем бороться с последствиями пятой, шестой, седьмой и далее волн. Вы все, кто сомневается в силе прививки, рассуждает об ограничительных мерах, публично вводит своих сторонников в заблуждение, просто не имеете морального права проигнорировать наше открытое письмо. Я уверен, что после посещения наших «красных зон» вы измените свое отношение и будете на стороне здравого медицинского смысла.
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