Стала известна стоимость нового Galaxy Fold от Samsung

Как сообщили в пресс-службе Samsung, Galaxy Z Fold 2 поступит в продажу в России в черном и бронзовом цветах 18 сентября по цене 179 990 рублей. Предзаказ уже можно оформить — он открыт с 1 сентября.

Новинка получила два безграничных дисплея Infinity-O с практически невидимыми рамками — 6,2-дюймовый внешний и 7,6-дюймовый внутренний, последний при этом внутренний защищен специальным ультратонким стеклом. Galaxy Z Fold 2 также оснащен двойными сереодинамиками, тройной основной камерой с разрешением 12 мегапикселей и селфи-камерой.

Samsung презентовала свои новые продукты в рамках Galaxy Unpacked 2020. Среди новинок — флагманы Galaxy Note20 и Note20 Ultra, планшеты Tab S7 и Tab S7+, умные часы Galaxy Watch3, наушники Galaxy Buds Live и смартфон с гибким экраном следующего поколения Galaxy Z Fold2. Каждое устройство в отдельности – современный и продуктивный гаджет для работы и отдыха, а вместе они объединяются в экосистему Galaxy, обеспечивая бесшовное взаимодействие. Рассказываем главное о новинках.