Компания Facebook готовится сменить название. Новое имя будет отражать ее направленность на построение «метавселенной».
Как пишет The Verge со ссылкой на осведомленный источник внутри компании, Facebook намерена сменить название уже на следующей неделе. Каким оно будет — не уточняется. Однако, по данным издания, новое название отразит направленность компании на построение «метавселенной». По задумке, она объединит различные цифровые платформы на основе технологий дополненной и виртуальной реальности.
Новое название Facebook держится в секрете, его не знают даже некоторые члены высшего руководства компании. Помимо связи с «метавселенной», оно может также происходить от слова Horizon — так называется приложение для работы в виртуальных офисах, которое Facebook представил в августе.
Основатель Facebook Марк Цукерберг может сообщить о ребрендинге на ежегодной XR-конференции Facebook Connect 28 октября, однако объявление может состояться и раньше. В рамках ребрендинга Facebook может начать позиционироваться лишь как один из многих продуктов родительской компании, которой также принадлежат мессенджер WhatsApp, соцсеть Instagram, разработчик виртуальных гаджетов Oculus и другие.
Напомним, на прошлой неделе о ребрендинге, первом с 2005 года, объявила компания Mail.ru Group. VK стал единым пользовательским и корпоративным брендом всей компании. Название ВКонтакте сохранилось только в качестве продуктового бренда социальной сети.
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