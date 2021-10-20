Как пишет The Verge со ссылкой на осведомленный источник внутри компании, Facebook намерена сменить название уже на следующей неделе. Каким оно будет — не уточняется. Однако, по данным издания, новое название отразит направленность компании на построение «метавселенной». По задумке, она объединит различные цифровые платформы на основе технологий дополненной и виртуальной реальности.

Новое название Facebook держится в секрете, его не знают даже некоторые члены высшего руководства компании. Помимо связи с «метавселенной», оно может также происходить от слова Horizon — так называется приложение для работы в виртуальных офисах, которое Facebook представил в августе.

Основатель Facebook Марк Цукерберг может сообщить о ребрендинге на ежегодной XR-конференции Facebook Connect 28 октября, однако объявление может состояться и раньше. В рамках ребрендинга Facebook может начать позиционироваться лишь как один из многих продуктов родительской компании, которой также принадлежат мессенджер WhatsApp, соцсеть Instagram, разработчик виртуальных гаджетов Oculus и другие.

Напомним, на прошлой неделе о ребрендинге, первом с 2005 года, объявила компания Mail.ru Group. VK стал единым пользовательским и корпоративным брендом всей компании. Название ВКонтакте сохранилось только в качестве продуктового бренда социальной сети.