Владельцы AirPods смогут переключать треки щелчком языка

Сейчас в Apple изучают способы использования сенсорной системы следующего поколения AirPods Pro, которая позволит пользователю наушников таким образом, чтобы они интерпретировали это как запрос управления. В некоторых вариантах такая система переключения может быть расположена внутри наушников и сможет распознавать сигналы как внутри нее, так и вовне.

Предполагается, что для переключения треков владельцам AirPods достаточно будет коснуться своего лица, щелкнуть зубами или языком. Среди других вариантов покачивание головой, а также движение рук или ног.

Напомним, ранее Apple представила первые полноразмерные наушники AirPods Max. Они оснащены адаптивным эквалайзером и системой активного шумоподавления, а также поддерживают воспроизведение пространственного аудио. Как говорят в Apple, теперь «магия AirPods воплотилась в новом, полноразмерном формате» — за 63 тысячи рублей.