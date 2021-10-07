Видео дня: человекоподобный робот Алекс прочитал стишок и ответил на вопрос участников газового форума в Петербурге

У робота спросили, что он думает о войне машин и людей. На что Алекс ответил следующее: «Люди — это замечательные существа. Обожаю дружить с ними. Я знаю, что они живут на планете Земля и любят роботов». А в конце записи машина рассказала стих про бычка.

Человекоподобного робота Robo-C разработали в российской компании Promobot. Помимо общения, умная машина умеет копировать эмоции человека: может двигать глазами, бровями, губами и другими «мышцами» лица. Свою внешность роботу подарил основатель и председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков. Подобных Алексу используют в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей. Роботы могут заменять и дополнять людей на этих позициях.

Напомним, компания Tesla планирует к 2022 году представить прототип робота-гуманоида Tesla Bot. Илон Маск сообщил, что «дружелюбный» робот призван «устранить опасные, однообразные и скучные задачи» и выполнять работу, которую меньше всего любят делать люди. «Он должен быть в состоянии сходить в магазин и купить мне еды», — объяснил Маск.