В новой версии iOS 15 разработали бесшовную интеграцию с Instagram

В новой версии iOS 15 заработала бесшовная интеграция с Instagram. Теперь можно сразу создать публикацию или поделиться фотографией в личных сообщениях.
AngieYeoh / Shutterstock.com
Apple внедрил в свои смартфоны функцию, которая быстро и легко позволяет фотографии из галереи телефона в Instagram-публикации. Для этого нужно выделить фотографию или видеозапись в памяти телефона и нажать на иконку приложения. В поле предлагается в два касания создать из этого пост, сторис или отправить фото в директ.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.