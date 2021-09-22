В новой версии iOS 15 разработали бесшовную интеграцию с Instagram

Apple внедрил в свои смартфоны функцию, которая быстро и легко позволяет фотографии из галереи телефона в Instagram-публикации. Для этого нужно выделить фотографию или видеозапись в памяти телефона и нажать на иконку приложения. В поле предлагается в два касания создать из этого пост, сторис или отправить фото в директ.