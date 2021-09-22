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Технологии

В новой версии iOS 15 разработали бесшовную интеграцию с Instagram

В новой версии iOS 15 заработала бесшовная интеграция с Instagram. Теперь можно сразу создать публикацию или поделиться фотографией в личных сообщениях.

AngieYeoh / Shutterstock.com

Apple внедрил в свои смартфоны функцию, которая быстро и легко позволяет фотографии из галереи телефона в Instagram-публикации. Для этого нужно выделить фотографию или видеозапись в памяти телефона и нажать на иконку приложения. В поле предлагается в два касания создать из этого пост, сторис или отправить фото в директ.

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