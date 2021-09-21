Apple выпустил iOS 15 для всех: в ней можно учиться программированию, смотреть фильмы во время звонка и настраивать memoji под себя

Всем пользователям Apple стала доступна новая IOS 15 со множеством новых функций для комфортного общения, навигации в происходящем, лучшей концентрации на главном и использования мощных средств искусственного интеллекта. «Собака.ru» выяснила, чего именно ждать уже совсем скоро!
Новые функции в FaceTime (будут доступны на iPhone, iPad и MacBook)
- SharePlay
Теперь даже во время звонка по FaceTime вы сможете смотреть фильмы и сериалы, слушать музыку и делиться происходящим на вашем экране с собеседником при помощи функции SharePlay. Идеально для тех, кто часто находится в разъездах, но хочет оставаться на одной волне с друзьями и близкими, ведь вместе можно слушать даже музыкальные релизы!
- Пространственное аудио
Во время групповых звонков, для эффекта живой беседы, голоса собеседников будут доноситься из той части экрана, где они располагаются. Это сделает общение невероятно естественным — как будто вы все в одной комнате.
- Портретный режим
Эта функция позволит собеседнику не отвлекаться на то, что происходит за вашей спиной во время разговора. Камера размывает задний план и фокусирует внимание на вас.
- Режим «Широкий спектр»
Режим изоляции минимизирует фоновый шум и выделит ваш голос из окружающих звуков. Если музыка или что-то другое вокруг не так важны, как ваши слова, то выберите режим «Широкий спектр», чтобы собеседники все услышали.
Добавим, что теперь ссылку на звонок FaceTime можно отправить даже тем, кто пользуется устройствами Windows или Android. Общение будет защищено надежным сквозным шифрованием — как и любые другие звонки FaceTime.
Функция SharePlay
Новые Memoji
Одежду, головные уборы, прическу и многое другое можно будет выбирать для своего Memoji совсем как в Snapchat. Помимо цвета волос и разреза глаз, пользователи с особыми потребностями смогут добавлять к своим Memoji кохлеарные импланты, кислородные трубки и мягкие шлемы. А радовать друзей новыми стикерами не можно, а нужно!
«Фокусирование» (будет доступно на всех устройствах)
Режим «Фокусирование» поможет не отвлекаться, когда нужно сосредоточиться на работе или отдыхе. Установив режим, в котором разрешены только нужные вам уведомления, вы сможете быстро выполнить неотложную работу или спокойно поужинать.
Более того, включенный режим автоматически отображает ваш статус в сообщениях и предупреждает окружающих, что вас нельзя беспокоить. Но если информация действительно важная, пользователи смогут уведомить собеседника об этом.
Удобно, что вам предлагают уже готовые варианты режимов и дают возможность создать свой собственный.
Wallet (будет ли функция доступна в России — пока неизвестно)
Связки и брелоки для ключей больше ни к чему! Отпирать двери отеля, дома, работы и гаража станет возможно при помощи одного устройства — вашего телефона или часов.
Фото. Контролируемая ностальгия
Новый интерактивный дизайн «Воспоминаний» получил обновленный интерфейс. Баловаться с фотографиями теперь можно почти так же, как и в TikTok. Новые миксы дают возможность настраивать оформление и подбирать музыку с подходящим ритмом и настроением.
Конфиденциальность
Больше не нужно жертвовать конфиденциальностью во имя удобства. iOS 15 еще подробнее будет сообщать вам о том, как приложения получают доступ к информации. Он также защитит вас от их нежелательного сбора данных и даст контроль над тем, чем вы хотите поделиться.
Функция «Короткая заметка»
Заметки на электронных устройствах однозначно стали удобнее, чем в ежедневнике. «Короткая заметка» — классный способ быстро что-то записать, практически не отрываясь от текущего занятия. Это можно сделать поверх любого приложения.
В заметку можно добавить тег, используя символ # и ключевое слово, чтобы потом ее легче было найти в браузере. В режиме «Просмотр действий» можно узнать, какие изменения внесли в общую заметку другие пользователи, а также сообщить им об обновлениях с помощью упоминаний. Чтобы уведомить кого-то об изменениях в заметке, достаточно набрать его имя, и оно будет автоматически выделено.
В функции к основной информации можно добавлять ссылки, краткие описания из Safari, чтобы собрать вместе все важные имена, номера телефонов и полезные идеи.
Короткую заметку легко найти. Это можно сделать добавив ссылку на нее в поддерживаемых приложениях — ее миниатюра останется на том же месте, когда вы вернётесь.
Функция «Короткая заметка» будет доступна в приложении «Заметки» на вашем Mac, iPad и iPhone.
iPhone и iOS 15
На мобильном устройстве также появится ряд функций, о которых мы еще не упоминали.
Обновленные уведомления
В новом интерфейсе появятся фотографии контактов и более крупные значки приложений, которые значительно проще распознать. Вы даже сможете создать расписание и, согласно ему, получать подборку уведомлений, которые автоматически сортируются по приоритету, а самые важные отображаются вверху.
Онлайн-текст
Функция будет автоматически извлекать полезную информацию из изображений: теперь можно сделать звонок, отправить электронное письмо или проложить маршрут, просто коснувшись выделенного текста на фото. Онлайн-текст также будет работать с приложением «Камера»: наведите камеру iPhone на любой текст и сразу воспользуйтесь распознанной информацией. Важно, что камера распознает текст только на семи языках: английском, испанском, итальянском, китайском, немецком, португальском и французском. Поэтому неизвестно, будет ли функция доступна в России.
WatchOS 8
Любимые фото теперь можно разместить на циферблате, который применяет динамический многослойный эффект к снимкам, сделанным на iPhone в режиме «Портрет». Благодаря этому близкие люди всегда будут в центре вашего внимания.
Умный дом & Apple Watch
Когда активируется одно из устройств вашего умного дома, watchOS 8 сможет автоматически предложить вам выполнить действия с другими умными устройствами, которые расположены рядом. Например, если ваш гость нажал на кнопку звонка, то часы предложат вам отпереть замок на двери или включить свет у входа. Они сработают оперативнее, чем ваша злая собака. Если такая, конечно, имеется.
При помощи часов также можно следить за тем, что происходит вокруг дома. Доступны разные форматы кадра, а также двусторонняя передача звука для совместимых камер, а сценарии умного дома можно включать еще быстрее.
Система watchOS 8 будет знать, какие из них и в какое время вы любите использовать. На основании этих данных часы предложат вам нужный сценарий в самый подходящий момент, даже если вы очень спонтанны. Текущий статус всех ваших устройств будет удобно отображаться в верхней части приложения «Дом». Благодаря этому сразу видно: свет включен, камеры работают, а двери заперты или открыты.
Функция «Семейный доступ»
С помощью функции «Семейный доступ» вы сможете поделиться электронным ключом с членами своей семьи, гостями и со всеми, с кем пожелаете. Ключи можно сделать как временными, так и для постоянного использования.
Плюсом к этому будет технология Ultra Wideband на Apple Watch Series 6, которая позволит вашему цифровому ключу от автомобиля распознать, что вы приближаетесь к своей машине. Разблокируйте двери, включите сигнализацию, настройте кондиционер или включите подогрев сидений — все на расстоянии.
Здоровье и Фитнес (будет доступна на iPhone и watchOS 8)
Заботиться о своем самочувствии стало невероятно актуально за последние полтора года. Важно давать себе и физическую нагрузку, и эмоциональную разгрузку, а в результате получать психическую стабильность. Новые функции в watchOS 8 как раз обеспечивают комплексный подход к здоровью и фитнесу.
Приложение «Дыхание» получило обновленное содержание и новое название — «Осознанность». Новая функция «Размышление» внутри приложения позволяет регулярно проводить сеансы медитации.
Функция «Дыхание» обновлена. Среди изменений новые визуализации и советы, которые помогут сосредоточиться, почувствовать свое состояние и найти внутренний баланс, делая дыхательные упражнения.
Каждая сессия «Дыхание» и «Размышление» заканчивается итоговой сводкой, благодаря которой вы узнаете, сколько минут осознанности набрали за сегодня, а также среднюю частоту сердцебиения. Это позволит увидеть прямую связь между телом и сознанием.
Сон
Теперь приложение может считать количество вдохов, которое вы делаете за минуту сна, что позволит качественнее анализировать свое общее состояние.
Тренировки
Осенью пользователям будет доступен новый вид тренировок: Пилатес. Вы укрепите мышцы кора, улучшите осанку, станете гибкими, а часы будут отслеживать все важные показатели.
Тайцзицюань — древняя практика, которая появилась более 2000 лет назад, также станет доступной.
iPadOS 15
Большой дисплей iPad позволяет работать с несколькими приложениями и, тем самым, повышает производительность. С новым iPadOS 15 все стало доступнее, проще и эффективнее. Осталось только разобраться, что к чему.
Многозадачность
Новое меню многозадачности появится сразу, как вы коснетесь экрана. Оно позволит одновременно открыть несколько приложение на весь экран, в режимах Slide Over и Split View, а в некоторых случаях и в центре экрана.
Виджеты и Библиотека приложений
Библиотека приложений автоматически их упорядочивает, а новые виджеты позволяют быстро увидеть нужную информацию прямо на главном экране.
Swift Playgrounds. iPad учит программировать
С помощью Swift Playgrounds вы научитесь программировать, создавать полноценные приложения с помощью SwiftUI и размещать их в App Store. По словам разработчиков, создавать приложения достаточно легко. Предпросмотр обновляется в реальном времени по мере написания кода, для новичков предусмотрено специальное руководство по созданию приложений.
Для большего удобства есть специальная функция дополнения кода. Просто начните печатать, и вам будут предложены варианты кода для вашего приложения.
Также будет открыт доступ к полной библиотеке элементов интерфейса пользователя.
macOS Monterey
Safari
Обновленная панель вкладок занимает меньше места на странице и окрашивается ее в цвета того сайта, который вы просматриваете. Это визуально расширяет рабочее пространство и позволяет радоваться красоте страницы. Также разработчики объединили вкладки с полем смарт-поиска и переместили кнопки управления в меню «Еще».
AirPlay на Mac
Теперь возможности AirPlay доступны и для Mac. Вы сможете показывать контент с устройств Apple на большом дисплее Mac. Дублирование изображения с одного устройства на другое и увеличение рабочего пространства, использование второго дисплея как расширение первого, — возможности, ожидающие нас осенью.
Приложение «Команды»
Привычные для вас действия можно автоматизировать. Объединить длинные последовательности шагов в простую команду или настроить одновременный запуск нужных приложений и сервисов — реально с помощью Редактора команд. Быстрые команды можно выполнять через панель Dock, верхнее меню, Finder, Spotlight и даже с помощью Siri.
В галерее быстрых команд можно найти готовые действия для выполнения различных задач — от создания анимированных файлов GIF до наведения порядка в папке «Загрузки».
Создать быструю команду очень просто. Перетащите нужные вам действия, чтобы расставить их в правильном порядке. Редактор предложит вам дальнейшие варианты.
Смотреть фильмы и слушать музыку вместе со своей семьей и друзьями даже когда вы далеко друг от друга, не отвлекаться на посторонние дела, изучать детали окружающего мира, быть гостеприимнее, задействовать мощные интеллектуальные средства и многое другое — будет возможно уже осенью.
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