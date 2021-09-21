Apple выпустил iOS 15 для всех: в ней можно учиться программированию, смотреть фильмы во время звонка и настраивать memoji под себя

Новые функции в FaceTime (будут доступны на iPhone, iPad и MacBook)

SharePlay

​Теперь даже во время звонка по FaceTime вы сможете смотреть фильмы и сериалы, слушать музыку и делиться происходящим на вашем экране с собеседником при помощи функции SharePlay. Идеально для тех, кто часто находится в разъездах, но хочет оставаться на одной волне с друзьями и близкими, ведь вместе можно слушать даже музыкальные релизы!

Пространственное аудио

Во время групповых звонков, для эффекта живой беседы, голоса собеседников будут доноситься из той части экрана, где они располагаются. Это сделает общение невероятно естественным — как будто вы все в одной комнате.

Портретный режим

Эта функция позволит собеседнику не отвлекаться на то, что происходит за вашей спиной во время разговора. Камера размывает задний план и фокусирует внимание на вас.

Режим «Широкий спектр»

Режим изоляции минимизирует фоновый шум и выделит ваш голос из окружающих звуков. Если музыка или что-то другое вокруг не так важны, как ваши слова, то выберите режим «Широкий спектр», чтобы собеседники все услышали.

Добавим, что теперь ссылку на звонок FaceTime можно отправить даже тем, кто пользуется устройствами Windows или Android. Общение будет защищено надежным сквозным шифрованием — как и любые другие звонки FaceTime.