Сооснователь Apple Стив Возняк объявил о создании частной космической компании

Вместе с Возняком возглавлять компанию будет учредитель американского робототехнического стартапа Ripcord Алекс Филдинг. В описании к видео говорится, что Privateer Space создана, чтобы космос был безопасным и доступным для всего человечества.

В самом видео закадровый голос говорит, что «космос — не гонка, не соревнование и не игра», а «мы — не один человек, одна компания, одна нация, мы — одна планета». Авторы видео описывают себя как исследователей, инженеров, любителей риска, мечтателей, и выражают готовность работать вместе, чтобы сделать «правильно и хорошо» и позаботиться о том, чтобы «следующему поколению было лучше».

Команда Privateer Space подробнее расскажет о планах компании на конференции Advanced Maui Optical and Space Surveillance Technologies, которая пройдет с 14 по 17 сентября 2021 года.

Космическая компания SpaceX, основанная Илоном Маском, рассчитывает развернуть глобальное интернет-покрытие Starlink к сентябрю 2021 года. Сейчас запущено примерно 1 800 спутников — как только они выйдут на рабочую орбиту, будет обеспечено непрерывное бесперебойное покрытие по всему миру.