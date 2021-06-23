Илон Маск рассчитывает к сентябрю 2021 года покрыть весь мир интернетом

«Мы успешно развернули примерно 1 800 спутников, и как только они выйдут на рабочую орбиту, у нас будет бесперебойное глобальное покрытие, это должно быть в районе сентября», — сообщила президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл.

После того, как будет обеспечено непрерывное бесперебойное интернет-покрытие по всему миру, SpaceX начнет работу с регулирующими органами — «чтобы войти в каждую страну и договориться о предоставлении телекоммуникационных услуг».

Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.

Разработка проекта началась в 2015 году, тестовые прототипы TINTIN были успешно запущены 22 февраля 2018 года. К 2017 году SpaceX представила нормативные документы для запуска в общей сложности почти 12 000 спутников на околоземную орбиту к середине 2020-х годов. В мае 2019 года была запущена первая группа из 60 спутников-прототипов.

В октябре 2020 года SpaceX начала бета-тестирование Starlink, в котором участвуют пользователи из 11 стран. Участники программы получили комплект оборудования (терминал, крепления, маршрутизатор) за 499 долларов. Абонентская плата за сервис составляет 99 долларов в месяц.