«Раскладушки» Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3, часы Galaxy Watch4 и наушники Galaxy Buds2 — какие новинки представил Samsung

В рамках мероприятия Galaxy Unpacked компания Samsung представила два складных смартфона, поддерживающих формат 5G, новые «умные часы» и беспроводные наушники. Рассказываем о новинках и о том, за сколько их можно будет приобрести в России.
Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3
В презентации нового поколения складных смартфонов Samsung сделал акцент на их прочности и надежности. Z Fold3 и Z Flip3 стали первыми подобными устройствами, оснащенными водонепроницаемостью IPX8 (погружение глубже 1 метра). Также оба телефона получили новую защитную пленку из растягивающегося ПЭТ и оптимизированные слои панели дисплея. Это сделало основной экран на 80% прочнее.
Новый Z Fold3 обзавелся 7,6-дюймовым экраном Infinity Flex, а также стал первым складным устройством, которое поддерживает электронную ручку S Pen. Производитель также подчеркивает, что Z Fold3 получился более легким и тонким, чем предшественник — Galaxy Z Fold2. Пользователи смогут оценить расширенные функции режима Flex, позволяющие подключаться к видеозвонку на верхнем экране, в то же время проверяя заметки о встрече внизу. Новинка доступна в черном и зеленом цветах. Galaxy Z Fold3 5G поступит в продажу по рекомендованной цене 159 990 рублей за версию 256 ГБ и по цене 169 990 рублей за версию 512 ГБ.
Z Flip3 может похвастаться обновленным увеличенным защитным экраном, позволяющим просмотреть уведомления и сообщения, не открывая устройство. Прямо в него же встроен Samsung Pay, что дает возможность не открывать смартфон для оплаты покупок. Новые функции камеры позволят владельцам смартфона делать селфи без помощи рук, а также быстро фотографировать и снимать видео с телефона в сложенном состоянии, дважды щелкнув кнопку включения. Galaxy Z Flip3 будет доступен в бежевом, черном, лавандовом и зеленом цветах по рекомендованной цене 89 990 рублей за версию 128 ГБ и по цене 94 990 рублей за версию 256 ГБ.
Galaxy Watch4
Также компания представила «умные» часы Galaxy Watch4, получившие новую операционную систему Wear OS, которую Samsung разработал совместно с Google. Очередное поколение Galaxy Watch может похвастаться возросшей на 20% скоростью процессора и увеличенным на 50% объемом оперативной памяти.
Galaxy Watch4 позволят принимать звонки, взмахнув рукой верх-вниз и отклонять вызовы, встряхнув запястьем. Также часы получили возможность определять состав тела владельца, чтобы тот смог скорректировать свою диету и уровень активности. Согласно презентации, в компании позаботились и о качестве сна клиентов. Смартфон владельца Galaxy Watch4 будет улавливать звуки храпа, тогда как сами часы — мониторить уровень кислорода в крови.
Новинка появится на рынке в двух вариантах: Galaxy Watch4 с алюминиевым корпусом (40 и 44 мм) и Galaxy Watch4 Classic с корпусом из нержавеющей стали (42 и 46 мм). В России их можно будет приобрести с 10 сентября этого года по рекомендованной цене 19 990 рублей за модель 40 мм (в цветах: черный, серебро и розовое золото) и 22 490 рублей за модель 44 мм (в цветах черный, оливковый и серебро). Galaxy Watch4 Classic будут доступны по рекомендованной цене 27 490 рублей и 29 990 рублей за модели 42 мм и 46 мм соответственно (в цветах: черный и серебро).
Galaxy Buds2
Еще одной новинкой стали наушники Galaxy Buds2, созданные для комфортного ношения в течение всего дня. Как подчеркивают в компании, специально для того, чтобы убедиться в комфорте для пользователей, разработано меню «Проверка положения наушников» в приложении Galaxy Wearable.
Новые наушники оборудованы двухполосными динамиками для более мощных басов и чистых верхов. Также Galaxy Buds2 оснащены функцией активного шумоподавления, которая позволяет сокращать фоновые шумы до 98%. При этом пользователь сможет воспользоваться режимом Ambient, который дает возможность выбрать один из трех уровней окружающих звуков.
Galaxy Buds2 будут доступны в четырех цветах: черном, белом, оливковом и фиолетовом. Их можно будет купить в России по рекомендованной цене 10 990 рублей.
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