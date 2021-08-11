«Раскладушки» Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3, часы Galaxy Watch4 и наушники Galaxy Buds2 — какие новинки представил Samsung

Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3

В презентации нового поколения складных смартфонов Samsung сделал акцент на их прочности и надежности. Z Fold3 и Z Flip3 стали первыми подобными устройствами, оснащенными водонепроницаемостью IPX8 (погружение глубже 1 метра). Также оба телефона получили новую защитную пленку из растягивающегося ПЭТ и оптимизированные слои панели дисплея. Это сделало основной экран на 80% прочнее.

Новый Z Fold3 обзавелся 7,6-дюймовым экраном Infinity Flex, а также стал первым складным устройством, которое поддерживает электронную ручку S Pen. Производитель также подчеркивает, что Z Fold3 получился более легким и тонким, чем предшественник — Galaxy Z Fold2. Пользователи смогут оценить расширенные функции режима Flex, позволяющие подключаться к видеозвонку на верхнем экране, в то же время проверяя заметки о встрече внизу. Новинка доступна в черном и зеленом цветах. Galaxy Z Fold3 5G поступит в продажу по рекомендованной цене 159 990 рублей за версию 256 ГБ и по цене 169 990 рублей за версию 512 ГБ.

Z Flip3 может похвастаться обновленным увеличенным защитным экраном, позволяющим просмотреть уведомления и сообщения, не открывая устройство. Прямо в него же встроен Samsung Pay, что дает возможность не открывать смартфон для оплаты покупок. Новые функции камеры позволят владельцам смартфона делать селфи без помощи рук, а также быстро фотографировать и снимать видео с телефона в сложенном состоянии, дважды щелкнув кнопку включения. Galaxy Z Flip3 будет доступен в бежевом, черном, лавандовом и зеленом цветах по рекомендованной цене 89 990 рублей за версию 128 ГБ и по цене 94 990 рублей за версию 256 ГБ.