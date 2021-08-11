Сегодня компания Samsung представила два новых складных смартфона — Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 с поддержкой 5G. В третьем поколении сочетаются дизайн и технологии, а также реализованы ожидания пользователей — смартфоны стали более прочными и надежными. Рассказываем о них подробнее.
Z Fold3 позиционируют как «идеальное устройство для продуктивной работы и развлечений с эффектом присутствия». Смартфон получил 7,6-дюймовый дисплей Infinity Flex и стал первым складным устройством, поддерживающим электронную ручку S Pen. Новый Z Flip3 — это «идеальное устройство для тех, кому нужен стиль, сочетающийся с функциями, гладким и компактным дизайном, улучшенной камерой камеры и большим экраном».
Z Fold3 имеет более гладкую, тонкую и легкую конструкцию, что делает его еще более портативным, чем Galaxy Z Fold2. Также устройство получило расширенные функции режима Flex — теперь можно присоединяться к видеозвонку на верхнем экране устройства и одновременно проверять заметки о встрече внизу. Он представлен в более легком и тонком дизайне для достижения лучшей портативности и предлагает классические цветовые решения: черный и зеленый.
Galaxy Z Fold3 5G поступит в продажу в черном и зеленом цветах по рекомендованной цене 159 990 рублей за версию 256 ГБ и по цене 169 990 рублей за версию 512 ГБ.
Z Flip3 обзавелся обновленным защитным экраном, который теперь в четыре раза больше — теперь можно просмотреть уведомления и сообщения, не открывая устройство. Кроме того, прямо в него встроен Samsung Pay, поэтому для оплаты покупок открывать его также не придется. Пользователи могут следовать своему графику, проверять погоду и отслеживать ежедневное количество шагов с новыми виджетами, доступными на внешнем экране устройства, а также подбирать обои дисплея с помощью Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic для гармоничного сочетания с цветом корпуса.
С помощью новых функций камеры на Z Flip3 пользователи могут селфи без помощи рук в режиме Flex. Или могут держать устройство в сложенном состоянии и быстро делать снимки (а теперь и видео!) с помощью улучшенной функции Quick Shot, дважды щелкнув кнопку включения. Когда устройство частично сложено, новая панель режима Flex сделает просмотр видео более удобным, перемещая его в верхнюю половину экрана, а иконки регулировки яркости и громкости — в нижнюю. Кроме того, Z Flip3 поддерживает Dolby Atmos.
Galaxy Z Flip3 будет доступен в бежевом, черном, лавандовом и зеленом цветах по рекомендованной цене 89 990 рублей за версию 128 ГБ и по цене 94 990 рублей за версию 256 ГБ.
Z Fold3 и Z Flip3 — первые складные смартфоны, оснащенные водонепроницаемостью IPX8 (погружение глубже 1 метра). Кроме того, оба устройства включают новую защитную пленку из растягивающегося ПЭТ и оптимизированные слои панели дисплея, в результате чего основной экран на 80% прочнее, чем ранее.
«Samsung снова пересматривает возможности складных смартфонов, которые предоставляют пользователям гибкость и универсальность, необходимые в современном быстро меняющемся мире. Как пионеры и лидеры отрасли в категории складных устройств, мы гордимся тем, что опираемся на наше наследие инноваций с Z Fold3 и Z Flip3. Эти устройства снабжают потребителей технологиями, открывающими новые способы максимально использовать и наслаждаться каждым моментом с помощью экосистемы, построенной на открытости и инновациях», — отметил президент и глава подразделения мобильных коммуникаций. Samsung Electronics Тэ Мун Ро.
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