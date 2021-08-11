Samsung представила два новых складных смартфона — Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 с поддержкой 5G

Z Fold3 позиционируют как «идеальное устройство для продуктивной работы и развлечений с эффектом присутствия». Смартфон получил 7,6-дюймовый дисплей Infinity Flex и стал первым складным устройством, поддерживающим электронную ручку S Pen. Новый Z Flip3 — это «идеальное устройство для тех, кому нужен стиль, сочетающийся с функциями, гладким и компактным дизайном, улучшенной камерой камеры и большим экраном».

Z Fold3 имеет более гладкую, тонкую и легкую конструкцию, что делает его еще более портативным, чем Galaxy Z Fold2. Также устройство получило расширенные функции режима Flex — теперь можно присоединяться к видеозвонку на верхнем экране устройства и одновременно проверять заметки о встрече внизу. Он представлен в более легком и тонком дизайне для достижения лучшей портативности и предлагает классические цветовые решения: черный и зеленый.

Galaxy Z Fold3 5G поступит в продажу в черном и зеленом цветах по рекомендованной цене 159 990 рублей за версию 256 ГБ и по цене 169 990 рублей за версию 512 ГБ.