Новое обновление iOS позволяет разблокировать iPhone с помощью функции FaceID, даже если лицо пользователя скрывает защитная маска. Однако для этого необходимы умные часы Apple Watch. Если они на запястье, разблокированы и находятся в непосредственной близости от iPhone, можно просто взглянуть на свой телефон — и Apple Watch даст обратную тактильную связь, оповещающую, что iPhone разблокирован. Новая функция работает с iPhone X и новее и Apple Watch Series 3 и новее.

В новом обновлении iOS появилась функция, позволяющая запретить приложениям отслеживать активность пользователей в других приложениях и на сайтах, если полученные сведения будут использовать для показа рекламы или передачи данных. Включить ее можно сразу после установки iOS 14.5 — при открытии каждого приложения, которое захочет получить доступ, у пользователя спросят, разрешить отслеживание или нет.

Также Apple разрешила пользователям самим выбрать, какой музыкальный стриминговый сервис будет стоять по умолчанию вместо Apple Music. Чтобы выбрать приложение по умолчанию, нужно запустить Siri, попросить воспроизвести песню, после чего на выбор появятся музыкальные сервисы, установленные на устройстве.

В числе других обновлений новые голоса Siri, полностью новое приложение Apple Podcast и «Локатор», совместимый с брелком AirTag.