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Илон Маск прокомментировал признание российского хакера в кибератаке на Tesla — с отсылкой на Достоевского

Американский предприниматель, основатель Space X и Tesla Илон Маск вспомнил русского писателя Федора Достоевского после признания выпускника петербургского Политеха Егора Крючкова в попытке организовать кибератаку на Tesla.

«Преступленіе и наказаніе», — написал Илон Маск в Twitter под сообщением Teslarati. При этом глава компании Tesla использовал правила дореформенной орфографии русского языка.

Напомним, ранее российскому хакеру Егору Крючкову предъявили обвинение в кибератаке на Tesla. По версии обвинения, он хотел установить вредоносное ПО в компьютерную систему, чтобы получить доступ к информации компании и использовать эти данные для шантажа. Россиянин был задержан 22 августа 2020 года в Лос-Анджелесе. Недавно он признал свою вину. Приговор огласят 10 мая.

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