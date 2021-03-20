Илон Маск прокомментировал признание российского хакера в кибератаке на Tesla — с отсылкой на Достоевского

Американский предприниматель, основатель Space X и Tesla Илон Маск вспомнил русского писателя Федора Достоевского после признания выпускника петербургского Политеха Егора Крючкова в попытке организовать кибератаку на Tesla.
Преступленіе и наказаніе— Elon Musk (@elonmusk) March 19, 2021
«Преступленіе и наказаніе», — написал Илон Маск в Twitter под сообщением Teslarati. При этом глава компании Tesla использовал правила дореформенной орфографии русского языка.
Напомним, ранее российскому хакеру Егору Крючкову предъявили обвинение в кибератаке на Tesla. По версии обвинения, он хотел установить вредоносное ПО в компьютерную систему, чтобы получить доступ к информации компании и использовать эти данные для шантажа. Россиянин был задержан 22 августа 2020 года в Лос-Анджелесе. Недавно он признал свою вину. Приговор огласят 10 мая.
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