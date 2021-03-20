Илон Маск прокомментировал признание российского хакера в кибератаке на Tesla — с отсылкой на Достоевского

Напомним, ранее российскому хакеру Егору Крючкову предъявили обвинение в кибератаке на Tesla. По версии обвинения, он хотел установить вредоносное ПО в компьютерную систему, чтобы получить доступ к информации компании и использовать эти данные для шантажа. Россиянин был задержан 22 августа 2020 года в Лос-Анджелесе. Недавно он признал свою вину. Приговор огласят 10 мая.