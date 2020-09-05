Выпускнику Политеха Егору Крючкову предъявили обвинение в кибератаке на Tesla

По версии обвинения, он хотел установить вредоносное ПО в компьютерную систему, чтобы получить доступ к информации компании и использовать эти данные для шантажа. В сообщении также уточняется, что Крючков и другие участники сговора пытались завербовать сотрудника фирмы с 16 июля 2020 года по 22 августа 2020 года.