Минцифры опубликовало проект об электронных паспортах в России

С 1 декабря 2021 года жители Москвы смогут завести электронный паспорт — пластиковую смарт-карту с фотографией, ФИО, датой рождения и чипом. У остальных россиян возможность получить такой паспорт появится не позднее 1 июля 2023 года. Это следует из соответствующего проекта указа президента, опубликованного на федеральном портале проектов правовых актов.
Так, электронный паспорт будут применять наравне с бумажным и использовать в качестве основного документа. При оформлении электронного паспорта документ на бумажном носителе будет считаться недействительным. В документе будет содержатся биометрические и иные персональные данные владельца, включая изображение его лица и отпечатков пальцев.
Кроме того, при желании гражданин может установить мобильное приложение, которое будет выполнять функции паспорта. Список совместимых услуг со временем будет расширяться.
Напомним, о том, что правительство России предлагает переход с бумажного паспорта на электронные документы, стало известно летом 2019 года. Тогда предполагалось, что пилотный проект запустят уже в этом году. Также в России разрабатывают мобильное приложение для электронного паспорта и других документов. Тестирование технологии уже было проведено во время первой волны заболеваемости коронавирусом при помощи цифровых пропусков.
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