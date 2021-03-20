Минцифры опубликовало проект об электронных паспортах в России

Так, электронный паспорт будут применять наравне с бумажным и использовать в качестве основного документа. При оформлении электронного паспорта документ на бумажном носителе будет считаться недействительным. В документе будет содержатся биометрические и иные персональные данные владельца, включая изображение его лица и отпечатков пальцев.

Кроме того, при желании гражданин может установить мобильное приложение, которое будет выполнять функции паспорта. Список совместимых услуг со временем будет расширяться.