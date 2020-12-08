Apple представила первые полноразмерные наушники AirPods Max. За 63 тысячи рублей

Apple представила первые полноразмерные наушники AirPods Max. Они оснащены адаптивным эквалайзером и системой активного шумоподавления, а также поддерживают воспроизведение пространственного аудио.
Как говорят в Apple, теперь «магия AirPods воплотилась в новом, полноразмерном формате». В AirPods Max установлены чипы H1, которые позволяют наушникам использовать процедурное аудио для повышения качества прослушивания, и 40-миллиметровый динамический драйвер, разработанный Apple. Он обеспечивает глубокое и насыщенное звучание басов, точную передачу средних частот и чистейшие верхние ноты.
Чтобы подстраивать звучание в зависимости от положения и качества прилегания наушников, в AirPods Max используют адаптивный эквалайзер. Система оценивает звук, который передается пользователю, и корректирует низкие и средние частоты в реальном времени — добиваясь богатого звучания и точной передачи нюансов.
Система активного шупомодавления позволяет сосредоточиться на прослушивании и «погрузиться» в звук. В каждом наушнике есть три микрофона, направленных наружу, которые улавливают окружающие шумы, а еще один микрофон, направленный внутрь, контролирует звук, который слышит пользователь.
Еще одна функция AirPods Max — «Прозрачный режим». Она позволяет услышать то, что происходит вокруг. В таком режиме можно комфортно общаться с окружающими, одновременно слушая аудио в превосходном качестве. Чтобы переключиться между активным шумоподавлением и Прозрачным режимом, достаточно один раз нажать кнопку на корпусе наушников.
AirPods Max поддерживают пространственное аудио с динамическим отслеживанием движений головы — они могут поместить звук практически в любую точку пространства. Используя гироскоп и акселерометр в AirPods Max и в iPhone или iPad, система пространственного аудио отслеживает движения головы пользователя и перемещение устройства, сравнивает данные и перестраивает звуковые каналы так, чтобы положение звука всегда было привязано к экрану, даже если пользователь от него отвернулся.
AirPods Max работают до 20 часов прослушивания аудио, разговоров по телефону или просмотров фильмов от одной зарядки. В комплекте с наушниками идет мягкий компактный чехол Smart Case. Когда он надет, AirPods Max переходят в режим сверхнизкого энергопотребления, чтобы не расходовать заряд аккумулятора.
AirPods Max уже доступны для заказа по цене 62 990 рублей. Новая модель выпускается в цветах «серый космос», серебристый, «голубое небо», зеленый и розовый.
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