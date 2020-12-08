Apple представила первые полноразмерные наушники AirPods Max. За 63 тысячи рублей

Как говорят в Apple, теперь «магия AirPods воплотилась в новом, полноразмерном формате». В AirPods Max установлены чипы H1, которые позволяют наушникам использовать процедурное аудио для повышения качества прослушивания, и 40-миллиметровый динамический драйвер, разработанный Apple. Он обеспечивает глубокое и насыщенное звучание басов, точную передачу средних частот и чистейшие верхние ноты.

Чтобы подстраивать звучание в зависимости от положения и качества прилегания наушников, в AirPods Max используют адаптивный эквалайзер. Система оценивает звук, который передается пользователю, и корректирует низкие и средние частоты в реальном времени — добиваясь богатого звучания и точной передачи нюансов.